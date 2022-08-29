享用美食卻突然發現恐怖異物！大陸一名女子日前到餐廳吃牛排時，竟在邊緣發現一條細長、肉色的條狀異物，看起來像是老鼠尾巴，讓她忍不住作嘔，網友看到影片也大呼噁心，未料隔天女子澄清，牛排裡的並不是老鼠尾巴，而是一條蟲，讓大家更加崩潰。

根據《頭條新聞》報導，廣西省河池市一名女子在網路上分享一段影片，她表示本月25日到一間餐廳用餐時，竟在牛排中發現一條肉色的條狀異物，看起來像是老鼠尾巴，讓她頓時失去食慾，忍不住作嘔，「我吃了40年的飯都要吐出來了」。

不過隔天女子澄清，牛排裡的並不是老鼠尾巴，而是不知名的蟲子，因為她沒有吃牛排，所以身體沒有任何不適症狀，店家也已經退回餐點的費用。

新聞曝光後立刻引發關注，網友們都被嚇壞了，「這麼長的蟲子！光看截圖已經快心臟病發了」、「好消息：這不是老鼠尾巴，壞消息：這是蟲子」、「我做錯事請讓法律懲罰我，而不是讓我看到這段影片」、「光用看的就想吐了」。

今年7月土耳其一名空服員食用飛機餐時，也在餐點中發現一個濕滑黏膩的黑蛇頭，牠的顏色和一旁的蔬菜非常相近，直接隱身其中，導致空服員吃了一大半的餐點才發現牠的存在；另外還有外國網友到大賣場買冰淇淋，開蓋之後發現裡面冰封了一隻完整的蟾蜍，且牠的上方還有一隻蟲，網友推測這隻蟲很可能就是蟾蜍「送死」的原因。