許多人看到動物們做出與人類如出一轍的舉動時，總會開玩笑大喊「工讀生出來」，沒想到日本栃木縣一間水族館真的找來工讀生模仿白鯨，在水底中吐泡泡，超爆笑畫面成了水族館的新亮點。

近年來隨著保育意識抬頭，許多鯨豚等大型海洋生物圈養在水族館的情況逐漸減少，但水族館的生意也跟著受到影響，不過位於栃木縣大田原市的「那珂川水遊園」（なかがわ水遊園）卻將危機化為轉機，真的找來「工讀生」到水族箱內，模仿白鯨表演吐泡泡。

那珂川水遊園近日在官方推特上傳一段影片，並PO文表示「我們沒有白鯨，但我們有擅長吐泡泡環的飼育員」，並強調這項特殊才藝並非每個人都能辦到。畫面中可見，穿著潛水衣的飼育員仰躺在水族箱底部，接著面向上方不斷吐出一圈又一圈的泡泡，短短8秒的畫面吸引逾180萬網友朝聖。

超荒謬的表演瞬間在網路上爆紅，網友們紛紛打趣笑說「居然派真的工讀生來表演」、「秉持著都是哺乳類動物，這表演我給過」、「老實說這種飼育員比白鯨還稀有」、「希望能成為館內的常設展」。