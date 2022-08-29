英國一名男子和同居女友一起買彩券，幸運中了360萬英鎊（約新台幣1.3億）的大獎，然而因為彩券是以女友的名字購買，獎金也全都匯進對方的戶頭，如今男子和女友分手，再也沒收到本該給他的獎金，還眼睜睜地看著對方住進當初他們夢寐以求的豪宅。

Lottery winner tells how girlfriend moved into their 'beautiful' £500,000 five-bed ALONE after she dumped him and cut him off from the jackpot - as he reveals he had planned to propose https://t.co/tNYbS3wypG — Alastair Lockhart (@ali_lockhart1) August 26, 2022

根據《每日郵報》報導，39歲男子柯克（Kirk Stevens）和40歲女友勞拉（Laura Hoyle）於2018年認識並交往，不久後勞拉就因為失業，賣掉了原本的房子，搬去和柯克同居，「她本來可以付房租給我，但我不收，因為我對這樣的安排很滿意」。

去年3月2人購買彩券，幸運中了360萬英鎊的大獎，雖然中獎支票上寫著2個人的名字，但因為是勞拉付錢買的彩券，所以獎金都匯到她的戶頭，只不過當時他們說好了一人一半，勞拉每個月都會支付給柯克1000英鎊（約新台幣3.6萬），還鼓勵他繼續攻讀碩士學位，並承諾會幫忙還清學生貸款。

柯克表示，他和勞拉一起規劃了2人的未來，準備用獎金購入房產、完成夢想，柯克還打算在事情都處理完後向勞拉求婚，「我愛勞拉，我想和她度過餘生」。但現實總是事與願違，2人在今年6月分手，勞拉還搬進了當初2人夢寐以求的新豪宅，並用獎金支付剩餘的貸款，而柯克再也沒收到原本每個月該給他的那筆錢。