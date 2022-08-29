古代封建社會重男輕女，女性沒有自我立足之地，甚至可作為商品交易，或是淪為男性的附屬品。不過即便如此，坊間卻有「寧娶寡婦，不娶生妻」的現象，讓人不禁好奇，為何區區一個「生妻」，竟讓當時的男性避之唯恐不及。

根據《搜狐網》報導，古代男子寧娶寡婦，不娶生妻，顧名思義就是描述寡婦的地位遠遠大於生妻，而生妻一詞最早出自於李陵的文學作品《答蘇武書》，文中指的是年輕妻子，但後來則泛指被離婚的女子。

不過生妻又沒作姦犯科，為何被眾人如此鄙視？原因在於古代男女離婚，多半是女子被夫家休掉，但並非說休就休，對方必須犯下「七出之罪」的其中一項才能離婚，包括不孝順公婆、生不出兒子、紅杏出牆、妒忌、長舌、惡疾、盜竊。而這七出，無論是犯了哪一條都會成為男子眼中的劣等女子，從此被貼上品行不良、道德敗壞的負面標籤，要是娶了這樣的「棄婦」回家，恐怕後患無窮。

不過隨著時代改變，在兩性平權的普世價值下，男女對於婚姻都有自由表述的權力，即便女子結束婚姻狀態後也能再次追求屬於自己的幸福。古人「寧娶寡婦，不娶生妻」的說法也漸漸消失在時代的洪流中。