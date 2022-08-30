美國一名女子和伴侶開車返家途中，發現路中央有一坨黑色泥土，他們好奇下車查看，才驚覺那其實是3隻被困住的水獺寶寶，水獺媽媽則在路邊著急地來回踱步，女子見狀立刻當起「交通志工」，幫忙牠們指引方向，成功讓水獺一家人團聚。

根據《The Dodo》報導，美國女子娜塔莉（Natalie Therese）日前和伴侶開車準備返家，突然在路中央看見一坨黑色泥土，2人覺得不對勁於是下車查看，走近以後才驚覺這坨「泥土」，其實是3隻在馬路上徘徊的水獺寶寶，隨後娜塔莉看向四周，發現有一隻水獺媽媽在路邊草叢來回踱步，看起來似乎相當著急，但只要一有車經過，牠又會立刻躲起來，水獺寶寶則還沒搞清楚狀況，仍傻傻地待在路中央。

娜塔莉一下就明白水獺一家人的處境，於是冒著大雨幫忙指引方向，從影片中可以看到，她一邊用手指向水獺媽媽的位置，一邊友善地把牠們趕到路邊，最後她還站在車子旁邊觀察了一陣子，確認水獺一家人沒有再跑回馬路上，才安心地離開。

娜塔莉事後受訪表示，這件事對她產生很大的影響，讓她深刻體會到大自然與野生動物是多麼單純與美好，「地球上的動物都非常珍貴，我想竭盡所能地保護牠們」。影片曝光後，網友們也留言感謝、稱讚她的行為，「妳是英雄」、「感謝妳為這些水獺寶寶做的事」。