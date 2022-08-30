各地經常傳出鱷魚傷人事件，若親眼看到鱷魚，許多人恐怕都會嚇到腿軟。美國佛州一名釣客在河邊釣魚時，遇到一條上岸獵食的鱷魚，釣客嚇到趕緊丟出一條魚，企圖轉移鱷魚的注意力，豈料鱷魚竟無視眼前的美食，不斷向釣客的方向前進，過程相當驚險。

釣客錄下鱷魚逼近的畫面，讓不少人看了冷汗直流。(影片來源/YouTube/ViralHog)

YouTube頻道《ViralHog》近日分享一段影片，美國佛州一名釣客近日到聖馬克燈塔（St. Mark's Lighthouse）附近釣魚，當時有鱷魚緩緩從河中爬上岸獵食，釣客當場看傻，待在原地一動也不動，雙方的距離非常近，他嚇得丟出釣到的魚，企圖轉移鱷魚的注意力。

豈料鱷魚竟無視眼前的美食，朝釣客的方向前進，釣客趕緊向後退，將過程拍攝下來，所幸鱷魚之後對釣客失去興趣，沒多久就離開，當時的影片被分享至網路，累積127萬觀看次數，不少網友表示「天啊！當鱷魚靠近時，我下意識的屏住呼吸」、「那裡應該有人會定時投餵鱷魚，所以就算牠們餓了，也不太會攻擊人類」。

美國佛州的沼澤地多，成為鱷魚的棲息天堂，而且人類與鱷魚的生活範圍多有重疊，經常出現鱷魚逛大街的景象，或傳出民眾遭鱷魚攻擊的事件，當局不斷呼籲民眾，接近水域時要注意，另外，當地也有不少人痛恨鱷魚，甚至做出傷害鱷魚的行為，佛州沃盧西亞郡日前有居民發現，池塘浮出一隻頭上插刀的鱷魚，嚇得趕緊求助相關單位，但最終牠因傷勢嚴重而被安樂死，警方尚未逮到刺傷鱷魚的人。