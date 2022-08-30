大陸一名新疆牧羊女在網路上迅速走紅，一包科學麵召喚羊群的影片，讓她在短短3天內就暴增300萬粉絲，不過在她清純的外表下卻被廣大網友戲稱為「荒漠屠夫」，原因是她可以在8分鐘內宰殺一隻羊，手法俐落嫻熟，讓網友直呼反差超大。

綜合陸媒報導，這位21歲的正妹屠夫「灰太狼的羊」，真名叫惠然，近日在短影音平台爆紅，僅8月25日至27日，短短3天時間，粉絲數就從60多萬暴增到350多萬，目前已超過460萬人，而讓她爆紅的關鍵竟然是一支用科學麵召喚羊群的影片，只要她拿出科學麵，羊群們就會一窩蜂的跟在她的身後哄搶，壯觀景象讓許多人大開眼界。

然而正當眾人被她清純的臉蛋和柔弱的外表給迷惑的同時，知情網友卻給了她「荒漠屠夫」的稱號，原因是她可以在8分鐘內宰殺一隻羊，從放血、剝皮到去內臟，7分33秒搞定，快狠準的宰羊手法與高顏值形成極大反差。

此外，殺雞對她來說同樣易如反掌，而相較於年輕女孩的包包裡裝的都是化妝品，但她的包包裝的卻是刀具、辣椒粉，平時放羊的時候，安頓好羊群就會開啟做飯模式，撿柴、生火，再烤上羊腿配著麵包果腹。

她受訪時表示，自己第一支突破上萬點閱的影片是一段計時宰羊的畫面，「當時家裡正好要宰羊，我就突發奇想拍下了自己動手剝羊皮、分割羊肉的影片發佈在平台上，可能是我瘦弱的形象和這些畫面很有反差，影片一下就紅了。」惠然目前已經發布了120多支影片，按讚數突破上千萬，內容包括和維吾爾族大叔互動、製作新疆美食、幫小羊餵奶除蟲，還有放羊時不慎把羊搞丟大哭的影片，讓人一窺新疆農牧業最真實的田園生活。