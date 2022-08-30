英國默西塞德郡一座遊樂園，近日發生雲霄飛車故障狀況，導致19名乘客受困20 英尺（約6公尺）空中，而且時間長達90分鐘，許多家長擔心孩子滑出座位摔死，緊緊抓著小孩不放，還有一名女童驚嚇過度昏迷，驚險場面讓目擊者看了狂冒冷汗。

綜合外媒報導，位於默西塞德郡紹斯波特（Southport）的遊樂園「Pleasureland」，27日發生雲霄飛車故障狀況，19名乘客受困在20 英尺（約6公尺）半空中，其中包括多名小朋友，工作人員當下趕緊疏散遊客，而雲霄飛車上，還有一名女童當場嚇到昏迷，坐在一旁的父親非常著急，甚至試圖越過障礙物，查看他女兒的狀況。

57歲目擊者鮑爾曼（Michael Bowman）當天帶著妻小來到遊樂園玩，提到「我們正打算坐雲霄飛車，突然意識到不對勁，工作人員在引導民眾離開，我們抬起頭看，才發現雲霄飛車卡在半空中，呈現傾斜的狀態，坐在上面的家長探出身子，用手抓住孩子，以免他們掉出座位」，之後他們也不敢再玩其他設施而離開。

鮑爾曼更表示，當時救護車已在路上，但乘客受困約1個半小時，才順利被救出來，消防員與醫護人員趕到現場，將昏迷女童與頭部受傷的孩童送往醫院，其餘的乘客則做了身體檢查。園方表示，其他遊樂設施營運都正常，唯有雲霄飛車暫時關閉，所有遊樂設施都將進行例行性安全檢查，「雲霄飛車故障造成乘客不適，對此我們深感抱歉，當下我們立即進行撤離，就是希望保障每個遊客的安全」。