天氣炎熱，蛇類頻繁出沒，誤闖住家的事件也時有所聞，近日就有民眾發現浴室有蛇闖入，沒想到他將照片PO網後，魁梧的身材瞬間讓眾人歪樓，打趣笑說「蛇當時應該害怕極了吧！」

原PO近日在臉書社團《爆廢公社》PO文透露，當天晚上有一條蛇闖入自家浴室，嚇得小孩隨即衝出大喊「有蛇！眼鏡蛇！」他聽到後立即將蛇抓住，所幸現場無人受傷，並附上捕蛇的照片。

貼文一出隨即掀起熱議，更有眼尖網友表示這是紅斑蛇，「看起來是無毒的紅斑蛇」、「很常見的無毒蛇，不用怕，不是眼鏡蛇」、「蛇會爬水管，尤其是1樓，從水溝爬進汙水管」、「洗水台的出水管進來的」、「應該是從馬桶」、「抓了個貪屎蛇」。

不過許多網友不但沒被蛇嚇到，反倒是被原PO魁梧的身材給吸引，紛紛留言驚呼「這背影好猛！」、「這背影一拳能打死一頭牛了」、「體格也太棒，好像巨石強森的同鄉」、「這個身材抓到的一定都只是蚯蚓，沒有什麼蛇不蛇的問題啦」、「這身材蛇被彈到應該就死了」。