大陸一名男子日前到野生動物園旅遊時，出言想逗一隻灰鸚鵡，沒想到反而被牠用髒話問候，讓男子非常傻眼。事後他將自己被罵的影片PO上網，瞬間引發網友熱議，不少人認為是遊客的問題，才讓鸚鵡學會髒話；而動物園方在得知消息後，表示未來會教牠重新做「鳥」，避免鸚鵡再說髒話。

根據《涇渭視頻》報導，大陸一名男子前往位於雲南省昆明市的雲南野生動物園旅遊，在觀賞鸚鵡的時候，他出言要一隻灰鸚鵡「說話」，沒想到竟換回牠的髒話問候，怒嗆他「傻逼」，讓男子非常傻眼。事後他將影片分享到網路上，立刻引發熱議，還有人稱自己也有一樣的經驗，「上次去一整團人都被罵了，不知道是飼養員還是遊客教的」。

動物園工作人員回應，影片中的灰鸚鵡名叫小灰，頭腦非常聰明，會說「你好」、「歡迎光臨」等較為基本的詞彙，但因為來來往往的遊客眾多，有些人還會教牠說其他的話，或者在遊客聊天交談的過程聽到，所以慢慢就學會了一些不好的詞彙，同時園方也強調，未來會加強正向的引導，盡量避免小灰再說髒話。

而在事件過後，飼育員也展開一系列語言教學，試圖用新的詞彙來讓牠忘掉不好的詞彙，工作人員透露，目前小灰已經學會說「恭喜發財」，之後仍會持續訓練。

新聞曝光後，不少網友都哭笑不得，紛紛留言：「還好沒罵回去，要不然過些時間牠都會跟人吵架了」、「牠聰明不是在於會罵髒話，而是牠知道在什麼場景裡說什麼樣的髒話給人類聽」、「有沒有一種可能，鸚鵡說出了真相」、「跟遊客學的吧！沒有文明的遊客，哪有文明的鸚鵡！」、「應該管管遊客才對，鸚鵡沒有錯，錯的是人類」。