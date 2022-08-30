非洲迦納一名男子日前闖入動物園，翻過20英尺（約6公尺）高柵欄進到獅子園區，疑似想偷走人氣動物「小白獅」，沒想到被母獅發現後，遭襲擊狠咬，最終慘死園區內，目前屍體已被移出，送往停屍間待調查。
根據《BBC》報導，迦納一名中年男子竟異想天開，28日半夜翻越10英尺（約3公尺）高的外牆，闖入阿克拉動物園（Accra Zoo），之後又爬過獅子園區的20英尺（約6公尺）高柵欄，疑似想偷走動物園內的明星「小白獅」，豈料母獅馬上發現異狀展開攻擊，男子來不及逃跑，慘被咬傷，最終不幸身亡。
林業委員會執行長阿洛泰（John Allotey）表示，當時動物園經理發現，獅子園區內倒臥一名男子，獅子還掐住他的頸部，嚇得趕緊通報上級長官，隨後又聯繫當地警方，「小幼獅在身邊時，其他動物若靠得太近，成年獅會認為有危險，便會發動攻擊，千萬要小心」，目前還不確定中年男子闖動物園的動機，推測他應該是想偷小白獅，警方正在進行調查。
而阿克拉動物園內的2頭小白獅在去年11月出生，透過自然交配所產下，根據全球白獅保護信託組織（Global White Lion Protection Trust）指出，目前有數百隻白獅被圈養，不過全球的野生白獅僅13頭，非常稀有。
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