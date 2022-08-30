大陸杭州有一座始建於南宋的古村，村子的先祖來到此處後，先造了水系及排水系統再建房子，800公尺的暗渠貫穿整個村落，如今已有近9百年的歷史，由於水系非常先進且完整，因此沿用至今，不僅如此，村內還保留200多棟明、清及民國初期的古建築，不少網友佩服的表示「既解決排水，又解決用水，真的是太聰明了」。

綜合陸媒報導，位於杭州浙江省桐廬縣江南鎮的「深澳古村」，在南宋初年時，申屠氏祖先到此建村，先設計出水系及排水系統，居民才陸續搬進來住，村內水系由暗渠、明溝、坎井、水塘、溪流5道關卡交叉構成，800公尺的暗渠貫穿整座村，每隔一段路就有一個溝渠口，流經每戶人家的房屋。

深澳村文化宣傳員徐英提到，溝渠口主要是方便居民洗刷，過去無論洗東西還是飲用水，都是在同一條溝渠內解決，而且水的使用時間也有規定，6點前民眾取水用於飲用，7點後水則是用於洗東西，「如果沒有時間限制，居民無論何時都在挑水喝，有些地方的人用於刷洗，水質就會很不乾淨」。

當地居民提到，村落的水系是獨立的供排系統，能夠調節地面與地下水，將生活用水與汙水分開，並使水永遠呈現流動的狀態，而且無論是否有下雨，水的量始終都一樣，就算下暴雨，溝渠裡的水也不會漫出來，自從出現自來水後，村內溝渠的水主要用於洗滌，不過有居民驕傲地說，某次發生停水時，幸好他們還有溝渠的水可以用。

不僅如此，深澳古村還保有完好的古建築群落，有明清時期古建築140多幢，民國時期的60多幢，結合徽派建築與浙西山地民居風格，不過隨著時代改變，古村的年輕人紛紛往外遷，導致村子一度沒落，很多老房子閒置，不過近幾年又被關注，許多年輕人來此地開咖啡廳或民宿等，讓古村搖身變成網紅打卡景點。