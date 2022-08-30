在數千年的歷史進程中，王朝更迭是必然現象，不過歷代的統治者都希望國運昌隆、綿長不斷，大清王朝的順治皇帝同樣如此。由於當時正值滿清剛入關，政局十分不穩，順治不禁擔憂起大清的國運，便找來一位高僧請教，對方僅回了22字，沒想到竟然一一應驗。

根據《搜狐網》報導，順治在位時曾經請來一位高僧，並向其請教大清國運，高僧掐指一算後說道，「我身不殘，國祚不滅。十帝在位九帝囚，還有一帝在幽州。」順治當下想進一步追問，但高僧說了天機不可洩露，順治只好先將這兩句話記錄下來，讓後世子孫多加警惕。

然而其後登基的皇帝也沒有參透這兩句話的意思，直到溥儀繼位，大清王朝走向覆滅，後人才感嘆高僧真的是神機妙算。首先，第一句「我身不殘，國祚不滅」，要知道古代有為長者諱，為尊者諱的習慣，末代皇帝溥儀的「儀」，裡面有一個「我」字，因此民間寫「儀」的時候，要將「我」少寫一筆畫，如此一來「我」字就殘缺了，而大清確實很快就斷送在溥儀手裡。

第二句「十帝在位九帝囚，還有一帝在幽州」，說的是清朝入關一共傳了10位皇帝，到了第9位時會被囚禁，果然光緒皇帝因為和慈禧太后有嫌隙，被囚禁在瀛台；此外，溥儀在滅國之後曾經逃到東北，建立偽滿洲國，成為傀儡皇帝，而在古代地圖的劃分中，偽滿洲國正好就是幽州。