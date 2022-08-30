古人無論性別普遍都比較早婚，女子通常在及笄之年就已經嫁人，且不少朝代還有「催婚」政策，因此終身未嫁未娶的狀況較為罕見。不過在隋朝就有一名「大齡剩女」，她到了44歲才步入婚姻，並生下3名女兒，其中一人就是大名鼎鼎的千古女帝武則天。

綜合陸媒報導，武則天的母親楊氏出身隋朝宗室，父親楊達和伯父楊雄都是隋朝的宰相；楊氏從小就不喜歡女紅，反而喜歡讀書，尤其是文史類的書籍，但她這樣出生名門、飽讀詩書的女子卻遲遲未嫁，等隋朝滅亡之時，她已經40歲，在古代可以說是非常罕見，一直到44歲楊氏才嫁給唐朝的開國功臣武士彠（音同約）。

武士彠曾有過一段婚姻，且育有2子，和楊氏結婚之後，又生下3名女兒，其中二女兒就是日後大名鼎鼎的武則天，而楊氏也「母憑女貴」，武則天當上皇后以後，就封她為「代國夫人」，幾年後改封為「榮國夫人」，之後又改封「衛國夫人」；等到楊氏高齡92歲逝世時，武則天便以王妃禮替母親下葬，正式坐上皇位後，再追封她為「孝明高皇后」。

不過神奇的是，在正史《舊唐書》和《資治通鑑》中都有記載，「敏之既年少色美，烝于榮國夫人，恃寵多愆犯，則天頗不悅之」，稱楊氏在89歲的時候曾和26歲的外孫，也就是長女的兒子賀蘭敏之發生不倫戀情，賀蘭敏之還因為這層關係似寵而驕，且私生活混亂，與表妹太平公主也有不正當關係。

但部分歷史學家認為，這段「祖孫戀」的記載並不可靠，並且是一種政治鬥爭的手段，因為這件事是由武則天爆料出來的，她為了找理由殺掉賀蘭敏之，才會給他定下5大罪名，其中一條便是他和親外婆楊氏有染。