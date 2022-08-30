團結力量大！近日網路流傳一段狗大戰眼鏡王蛇的影片，只見5隻狗組團攻擊眼鏡王蛇，輪番上陣狠咬對手，儘管眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，但依舊寡不敵眾，激烈對戰影片讓不少網友直呼「狗不是省油的燈」。

眼鏡王蛇雖然凶狠，但依舊寡不敵眾，面對5隻狗的攻擊，仍處於下風。(影片來源/YouTube/khung puthysak)

網路近日流傳一段動物界生死鬥影片，不清楚事發地點在哪，只見一條眼鏡王蛇（King Cobra）被5隻狗團團包圍，狗開始展開攻擊，輪番上陣撲向前撕咬，其中一隻還咬住蛇的尾巴，將眼鏡王蛇拖到角落，而眼鏡王蛇也不是好惹的，探頭想給狗一個致命蛇吻。

未料狗群並非隨便發動攻擊，牠們甚至還有戰術，在相互配合下攻擊眼鏡王蛇，最終牠寡不敵眾，身受重傷，行動變得越來越緩慢，只能任由狗群宰割，短短2分鐘的過程，眼鏡王蛇看似命不久矣，儘管這段影片拍攝於2016年，但由於過程非常驚險，經常被網友拿出來討論，直呼「團結就是力量」。

根據《AZ Animals》報導，眼鏡王蛇是世上體型最長的毒蛇，體長可達5.6公尺，不僅如此，牠們也非常聰明，雌性眼鏡王蛇是地球上唯一會築巢的蛇類，牠們會將樹枝及樹葉堆在一起，雌蛇會坐在巢穴頂部孵蛋，而眼鏡王蛇主要以其他蛇類為食，雖然牠們也會捕食鼠類，但最愛的獵物還是蛇類，尤其是無毒的鼠蛇。