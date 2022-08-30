家中同時有精力旺盛的小孩和毛小孩，雖然會讓家長常常頭痛不已，但有時也會出現感人溫馨的畫面。日本一名網友日前查看寵物監視器時，發現飼養的柴犬意外受困於椅子上，不敢下來，6歲的兒子見狀立刻衝了過來，把自己的背當作樓梯給狗狗踩，可愛的互動讓他忍不住笑了出來。

根據日媒報導，日本網友飼養了一隻名為「Mugimaru（むぎまる）」的柴犬，近日他聽6歲兒子和自己炫耀，說他不在家的時候，Mugimaru跑到椅子上玩卻下不來，只好親自出馬、英雄救美的故事。

推主對事發經過感到好奇，於是翻出了當天的寵物監視器畫面來看，只見Mugimaru站在椅子上，一臉惆悵地看著地面，卻遲遲不敢動作，一旁的兒子看到這幕，立刻衝了過來，並背對著牠跪下趴地，而Mugimaru看見後猶豫了一下，就伸出前腳，把小主人當成階梯，踩著他的背安全落地。

推主覺得影片相當溫馨可愛，於是分享到推特上，許多網友看了都被他們的互動融化，紛紛留言，「狗狗教就該從小培養」、「看了好感動，這是一個美好的家庭」、「本來覺得這孩子好單純，後來再看狗狗小心翼翼的動作，真是兩個小可愛」。

事後推主受訪透露，Mugimaru是一隻非常安靜的柴犬，平時不太會吠叫，兒子則是牠十分信賴的哥哥，不過礙於兒子年紀還太小，無法自己抱起Mugimaru，才會想出這個可愛的方法，成功解救受困在椅子上的愛犬，「透過這件事情，Mugimaru和兒子的感情好像更深了，就像是真正的親兄弟，也希望以後他們無論遇到什麼困難，都能夠相互合作、一起面對。」