奈及利亞近日發生一起恐怖命案，一名65歲婦人慘遭姪子奧德（Jeremiah Ode）殺害，沒想到奧德竟然將她的頭顱丟入鍋中煮成胡椒湯，親戚找上門時，他正好吃到一半，還表示「頭吃完要繼續吃身體」，嚇得對方緊急報警。
綜合外媒報導，這起事件發生在貝努埃州（Benue）地方政府區Oju，45歲的奧德和嬸嬸阿多加（Priscilla Adoga）在農場發生爭執，沒想到奧德一氣之下竟持刀將嬸嬸殺害，並在確認對方斷氣後，將她的頭顱砍下來煮成胡椒湯。
事後阿多加因為沒有按時從農場返家，親戚便前往尋人，沒想到正好看見奧德在啃著阿多加的頭顱，當他們詢問為何要這麼做時，奧德表示自己吃完頭以後還打算把嬸嬸的身體給吃掉，駭人言論一出，嚇得對方緊急報警。
奧德被捕後，對於自己的犯行坦承不諱，甚至冷靜地向警方講述事發經過以及犯案過程，對於吃人一事也不否認，因此警方認為奧德並不像精神失常的人，最終決定起訴，整起案件將於11月11日開庭審理。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。