奈及利亞近日發生一起恐怖命案，一名65歲婦人慘遭姪子奧德（Jeremiah Ode）殺害，沒想到奧德竟然將她的頭顱丟入鍋中煮成胡椒湯，親戚找上門時，他正好吃到一半，還表示「頭吃完要繼續吃身體」，嚇得對方緊急報警。

綜合外媒報導，這起事件發生在貝努埃州（Benue）地方政府區Oju，45歲的奧德和嬸嬸阿多加（Priscilla Adoga）在農場發生爭執，沒想到奧德一氣之下竟持刀將嬸嬸殺害，並在確認對方斷氣後，將她的頭顱砍下來煮成胡椒湯。

事後阿多加因為沒有按時從農場返家，親戚便前往尋人，沒想到正好看見奧德在啃著阿多加的頭顱，當他們詢問為何要這麼做時，奧德表示自己吃完頭以後還打算把嬸嬸的身體給吃掉，駭人言論一出，嚇得對方緊急報警。

奧德被捕後，對於自己的犯行坦承不諱，甚至冷靜地向警方講述事發經過以及犯案過程，對於吃人一事也不否認，因此警方認為奧德並不像精神失常的人，最終決定起訴，整起案件將於11月11日開庭審理。