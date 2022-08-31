不少飼主都將毛小孩視為家人，人生中重要的大小事都希望和牠們一起度過。加拿大一對夫妻帶著愛犬一起拍攝結婚照，檢查成品的時候，發覺狗狗竟露出「尷尬又不失禮貌的微笑」，逗趣的表情讓夫妻倆和攝影師瞬間爆笑，網友們看到以後也全都笑翻了。

根據《Bored Panda》報導，加拿大夫妻凱莉和特拉維斯（Callie and Travis Jones）在今年7月舉行婚禮，並請來專業攝影師莎拉（Sarah Pukin）幫忙拍攝結婚照，並在愛犬露娜（Luna）的陪伴下完成這場婚禮。

結束後莎拉回到家整理照片，沒想到竟看見讓她意想不到的畫面，只見露娜站在凱莉和特拉維斯中間，露出了一個「尷尬又不失禮貌的微笑」，眼睛還直直盯著鏡頭看，讓莎拉瞬間爆笑出聲，「牠的笑容很完美，牠為照片擺的姿勢也非常好」，當莎拉把照片分享給凱莉時，對方也被愛犬的微妙表情逗笑了。

照片在網路上曝光後，立刻引起廣大網友迴響，大家紛紛笑說，「牠的笑容直擊我的靈魂」、「請告訴我這是修圖過的照片，不然我再也不敢睡覺了」、「這個笑容會永遠存在我的每個美夢和惡夢」、「我有點害怕是正常的嗎？」、「天啊！牠太可愛了」、「攝影師叫牠笑一個，牠做到了哈哈哈」、「這個笑容又可愛又邪惡的感覺」。