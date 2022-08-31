國外有不少囤積症病患，死後屋裡堆滿雜物，他的親戚不願意整理，大多會以低價出售整間房，又稱作「垃圾屋」，無論房子還是屋內的家具都屬於購買者。近日一名女子買下垃圾屋後，花了4年時間才整理乾淨，還在垃圾堆裡找到前屋主的「傳家寶」，未料前屋主的親戚得知後竟要求歸還，讓她氣得決定跟對方槓到底。

國外一名26歲女子@throwaway5638134在Reddit提到，2018年5月她買了一棟垃圾屋，由於前屋主有囤積症，屋內的垃圾都已堆到天花板，死後由她的親戚繼承，但新屋主無法處理房內堆積如山的垃圾，因此決定出售，「這是一間6臥室、4浴室的大房子，合約內容也寫著『我擁有房子及屋內所有東西』」。

原po提到，她花了4年的時間整理，在屋內找到2萬美元（約新台幣60萬元）、一些珠寶及古董家具，最令人驚嘆的是，還有一件40年代風格的蕾絲婚紗，而且保存非常完整，只有一些地方磨損，「雖然目前我沒有男朋友，但這件婚紗真的很美，我當下也決定，結婚時一定要穿這件婚紗走紅毯」。

原po整理時，也會將找到的物件拍下並分享至臉書，包含她穿婚紗、戴珠寶的照片，前屋主看到照片後，竟要求她歸還婚紗和珠寶，更稱那是他們家的傳家之寶，甚至不斷騷擾她，讓原po傻眼表示，「我拒絕歸還，從法律上來說，他們站不住腳，如果這些東西對他們來說意義重大，前屋主就應自己打掃房子，而不是賣給我」。

文章曝光後，不少人都力挺女網友，認為前屋主做法很惡劣，「前屋主看到東西值錢，所以才想討回去，完全就是想不勞而獲，你投入這麼多時間與金錢，這些婚紗與珠寶是你應得的」、「我媽媽20多年前去世時，我爸也是把房產賣掉，當時我非常氣憤，畢竟屋子裡還有許多值得留念的東西，但賣掉後我也未去討回來，畢竟房子已歸他人所有了」。