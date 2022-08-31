沙漠中竟出現一張巨型「狐狸臉」？大陸一名攝影師日前到新疆庫木庫里沙漠拍攝，當時正好下過一場大雨，攝影師派出無人機進行空拍，一處沙漠中積了兩灘湖水，而湖水中間還有一道脊樑狀沙丘，從高空俯瞰好像一隻正在凝視天空的狐狸。

根據《央視新聞》報導，攝影師王漢冰今年7月，前往新疆庫木庫里沙漠拍攝，由於該沙漠的氣候乾旱少雨，當時正好下過一場大雨，機會難得，攝影師趕緊拿出無人機空拍，有趣的是，一處沙漠剛好積了兩灘橢圓形湖水，湖水間夾著一道脊樑狀沙丘，向下延伸，藍色湖泊宛如一雙眼睛，看起來像是一張狐狸的臉。

攝影師王漢冰提到，當時他們去拍攝時，正好趕上當地的雨季，在下過幾場雨後，沙漠中形成許多湖水，從高空中俯瞰，畫面非常奇特，因此他們使用無人機拍攝，才意外發現這兩灘湖水及酷似狐狸臉的畫面，並取名為《沙狐之眼》，照片還榮獲由《搜狐》舉辦的第8屆「無人機影像大賽」年度圖片獎。

據了解，庫木庫里沙漠是世界上海拔最高的沙漠，位於新疆維吾爾自治區巴音郭楞蒙古族自治州境內，平均海拔在4000公尺以上，面積達1600平方公里，呈現不規則長方形，主要由金字塔沙丘、複合新月形沙丘和新月形沙丘鏈組成，而且沙漠底部潛水豐富，孕育出不少小片的綠洲，景觀非常特殊。