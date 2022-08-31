二手商店其實隱藏許多驚喜寶物。英國一名拍賣師偶爾會到二手商店「尋寶」，在裡面發現許多珍貴古董，像是英國喬治時代的皮箱、清朝乾隆時期的瓷酒杯等，並用最便宜的價格買下，而這些古董在拍賣後都能為他賺到幾十倍的價差。

The Bargain Hunt star has been helping shoppers dig out items worth far more than their ticket price https://t.co/ULeBDfyvrc — Mirror TV (@MirrorTV) August 29, 2022

根據《鏡報》報導，44歲男子漢森（Charles Hanson）是英國著名的拍賣師，近日他在推特透露，自己偶爾會去各地的二手商店，尋找隱藏其中的寶物，這些物品的售價通常落在1.5~4英鎊之間（約新台幣53~143元），但在拍賣會上都可以賣出高達100英鎊（約新台幣3564元）的好價錢。

本月27日，漢森在二手商店中發現一個擁有英國喬治時代（Georgian Period）裝飾的鍍金摩洛哥皮箱，他預估這個皮箱可以追溯至1810年，並用幾塊英鎊就將其買下，但在拍賣會上實際估價，價值可達50~70英鎊左右（約新台幣1782~2495元）。他甚至曾找到一個有裂痕的清朝乾隆時期瓷酒杯，實際價值約落在70~100英鎊；除此之外，他還以1英鎊（約新台幣35元）買下一個其貌不揚的花瓶，但其實是來自1930年代的古董花瓶，價值40~60英鎊（約新台幣1426~2138元）。

漢森受訪時透露，起初他只是喜歡到二手商店逛逛，並分享「尋寶」的過程到推特上，沒想到短短一個月就多了一萬名粉絲，且之後每一篇有關「尋寶」的推文都大受歡迎，漢森說他原本不太有時間常去二手商店，不過為了這些粉絲，他願意盡量撥空去逛逛。