收了錢就想跑！印度一對男女原本已經講好婚事，女方也給了5萬盧比（約新台幣1.9萬）的嫁妝，沒想到男方拿完錢竟不認帳，不但一直找藉口拖延婚禮，甚至男子遇見未婚妻還像「看到鬼」一樣拔腿就跑，在擁擠的市場裡上演一場追逐鬧劇。

根據印度媒體報導，這起事件發生在比哈爾邦的城鎮納瓦達（Nawada），一名女子和父母到市場買東西時，看見自己的未婚夫便跑過去找他，沒想到對方像「看到鬼」一樣，發現女子靠近立刻拔腿就跑，隨後2人展開追逐戰，附近的民眾全都被突如其來的狀況嚇一大跳，愣愣地站在原地看著這場鬧劇。

由於當時逛市場的人很多，現場十分擁擠，男子跑沒幾步就被女子抓住手臂，從影片中可以看到，女子一邊抓一邊哀求對方「和我結婚」，男子卻不停扭動掙扎，好幾次成功掙脫又被抓住，女子的父親似乎看不下去，也加入這場追逐戰，最終順利把男子抓回身邊。

對此女子的家人透露，這對男女早在3個月前就談好婚事，女方也送了一輛自行車和5萬盧比現金當作嫁妝，然而在婚禮舉辦前夕，男方突然要求重新準備，之後更是一直想方設法拖延婚禮的時間。最終在警方的勸導下，男子才同意這門婚事，2人在派出所旁邊的廟宇完成婚禮。