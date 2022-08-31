大陸蘇州一名飼主養了柯基與黃金獵犬，有趣的是，牠們似乎個性很不合，每當遇到對方時，就算隔著玻璃門或被牽繩綁住時，依舊會一直朝對方狂吠，看起來氣勢洶洶，兩隻狗隨時都會打起來，豈料只要將門打開，牠們就會馬上安靜，與先前狂吠模樣差很多。

根據《九派新聞》報導，居住在蘇州常熟市的成姓飼主，養了一隻柯基與黃金獵犬，近日他在網路分享愛犬的互動影片，只見牠們待在不同房間，之間被玻璃門擋住，牠們一看到對方就不斷狂吠，似乎非常不喜歡對方，隨時都要打起來的樣子，豈料飼主一打開門，兩隻狗就瞬間安靜，似乎什麼事都沒發生。

成姓飼主提到，他飼養的兩隻狗都是公的，牠們睡在不同房間，每天早上一見到對方，隔著門或被牽繩綁住時，就會象徵性的互吠，但只要開門或鬆手，牠們就會馬上裝沒事，從來都不會真的去咬對方，模樣非常好笑。不少網友表示，「原來這兩隻狗只是在叫囂啊」、「還以為牠們會打起來，結果只是裝裝樣子」。

根據《Just Dog》指出，不少狗見到同伴時，會有吠叫的反應，有的是出自於開心，以此問候其他狗或陌生人，但吠叫的行為可能會讓對方備受威脅，若飼主覺得很困擾，可以先找出愛犬吠叫原因，若長時間反覆叫喚或吠叫程度有些不同尋常，須尋求獸醫的幫助，可能是身體某部位的疼痛所引起，若單純喜歡吠叫，可以考慮散步時避開人群，或尋找專業人士幫忙，有助於解決愛犬亂吠叫的問題。