現代科技發達，傳送文件、照片不再像以前一樣麻煩，蘋果用戶甚至只要開啟AirDrop就可以輕鬆辦到，但便利的背後也帶來許多麻煩。日前美國西南航空一架航班上，機長飛行到一半突然嚴肅廣播，要求乘客不要再傳裸照給別人，否則就不得不掉頭飛回登機口，影片曝光後立刻在網路瘋傳。

綜合外媒報導，該起事件發生在美國西南航空（Southwest Airlines）一架飛往墨西哥卡波聖盧卡斯（Cabo San Lucas）的航班上，旅途中機長突然語帶不悅地廣播，要乘客別在利用AirDrop傳送裸照，「如果這種狀況持續發生，我就不得不掉頭飛回登機口，每個人都必須下機，到時候你們的假期就毀了，所以不管是AirDrop還是什麼，不要再傳裸照了，讓我們前進卡波聖盧卡斯吧！」

報導指出，因為飛機起飛前，有一名乘客透過AirDrop收到了不雅照，於是向空服人員投訴，機長才會對全機乘客廣播警告。當時也在機上的網友瑪薩莉絲（Teighlor Marsalis），錄下了整段廣播並分享到TikTok上，不少人都認為機長做了完美的處理，「機長有一種我爸爸的感覺」、「好像父母在教訓調皮小孩的語氣」、「現代人到底怎麼了，這不是玩笑，是性騷擾！」

西南航空事後發表聲明，表示乘客和員工的安全福祉，一直被擺在第一優先順位，當發現潛在問題的時候，我們的員工會盡速處理，以維持舒適的搭機環境。