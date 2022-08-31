在古代封建社會之下，古人不只重視在世時的行為舉止是否符合禮教，也相當重視自己的身後之事，在大量的墓陵遺址中可以發現，有錢有權的名門貴族墓穴中，幾乎都會放置各種奢華的陪葬品，「盜墓賊」這個職業也油然而生，為了防止死後被盜墓掘墳拋屍，墓葬設計者不得不絞盡腦汁，想出各式各樣的防盜機關。

(影片來源/YouTUbe/CCTV紀錄)

根據央視紀錄片《古物天工》指出，河南省上蔡的郭庄楚墓在2000多年以來，至少被盜墓賊盜掘了17次，但仍保留下大量的文物，主要得歸功於「積沙積石」的防盜技術，其特點是墓道、墓室周邊都填埋了大量流動性極強的細沙，當盜墓賊向下挖動時，細沙就會往低處流，達到填埋盜洞的效果，若沙子裡再參雜大小不一、稜角鋒利的石塊，更容易擊傷盜墓賊。

唐高宗李治和女皇武則天的合葬墓乾陵則採取「依山建墓」策略，其特點是先在石山的山體中鑿出墓室，再用石塊封住墓道，讓墓葬與山合為一體，既堅固又不容易被發現；唐末的黃巢起義軍為了籌措軍費，幾十萬人幾乎把乾陵所依的梁山挖空，還挖出了一條深達40公尺的「黃巢溝」，卻沒有找到墓道或墓室，只能無功而返。

若盜墓賊僥倖進入墓盜，也不一定能通過墓門，因為墓門通常都設有「頂門石」，以重量壓迫墓門關閉，而帝王陵墓中，從墓道入口到地宮之間，還會設置多道石門，每一道都有墓門機關，讓盜墓賊頭痛不已。民國軍閥孫殿英在清東陵大肆盜墓，挖掘乾隆帝的裕陵時，卻怎麼都打不開石門，最後只好直接用炸藥炸毀，但對一般的盜墓賊來說，實在是無法輕易破解。

除此之外，還有在影視作品、小說中常看見的「伏弩暗箭」，是一種能自動發設利箭的反盜墓裝置，一般是以墓門作為觸發機關，一旦墓門開啟就會箭如雨下，據《史記》記載，秦始皇陵就設有伏弩，只不過從古至今一直未被挖掘，難以見到裝置的真實面貌。