每到夏天就很熱，晚上若沒開冷氣，幾乎是難以入眠，現代人還可以穿短袖或無袖衣物消暑，而穿著長袍的古人到了夏天，服飾方面會有變化嗎？古人服裝多為長袍馬褂，不過到了端午節時，他們也會換上材質較輕薄的衣物，甚至薄到呈現半透明。

根據《動歷史》報導，古代夏季氣溫其實並不低，在唐貞元及南宋紹興年間，都曾發生過熱災與旱災，在200年前的北京，溫度更曾達到44度，面對如此熱的天氣，古人也會受不了，因此從南北朝時期開始，每到端午節，當時的人就會換季改穿夏裝，宮中還會向皇帝進獻夏季御服，皇帝也會賞賜群臣由特別面料製作的服飾，民間則是改穿輕薄透氣的衣裙。

而輕薄的「紗羅織物」就成古人的材質首選，例如長沙馬王堆出土的素紗襌衣，重量僅49克，在唐代詩人歐陽炯的詩詞中《浣溪沙．相見休言有淚珠》，「蘭麝細香聞喘息，綺羅纖縷見肌膚，此時還恨薄情無？」就有提到紗羅，雖然詩詞與古畫中，多描繪女性穿紗衣，但紗衣並非女性專利，白居易擔心好友元稹在通州中暑，就曾送他一件紗衣，元稹之後還回贈綠絲布及輕容紗。

不過「紗」在古代屬於昂貴布料，百姓多穿葛布與麻衣，自先秦開始，古人夏天就喜歡穿葛布，在《韓非子》提到，上古堯帝的服飾就是「夏日葛衣」，在《天工開物》記載有關夏服的介紹，材料多為苧麻、葛、苘麻或芭蕉，江西臨川的巧匠還發明一種名為「醒骨紗」的材質，混合芭蕉莖絲與蠶絲，比一般布料更輕透，不過無論紗還是葛布，由於質地輕薄，穿在身上會呈半透明，因此平常只能在家穿，如果要出門辦事，依舊要套上一件衣服。