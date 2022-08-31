美國一名男子非常喜歡鱷魚，從小就和鱷魚相處在一起，擁有豐富的經驗，然而近日他卻在和鱷魚互動時被咬成重傷，左臂前半段幾乎當場被咬斷，雖然送醫後，他接受長達9小時的手術，嘗試把手臂接回，最後無法挽回手臂，只能截肢。

佛羅里達州鱷魚公園（Florida Gator Gardens）近日在臉書粉專發文，透露53歲的工作人員格拉齊亞尼（Greg Graziani），本月17日在和鱷魚的例行互動中被咬成重傷，左臂前半段幾乎被當場咬斷，從X光照片也可以看到，他手腕和手肘處的骨頭嚴重錯位，只剩下一條肌腱相連。

園方緊急將格拉齊亞尼送醫治療，外科醫師花了9個多小時，嘗試把他的手臂接回去，製造新的血管以重建手臂，再以鋼板固定斷掉的骨頭，不過最後還是無力回天，因此在26日再度接受手術，左手手肘以下幾乎截肢，只保留上臂的部分。

事實上，格拉齊亞尼從7歲就開始和鱷魚打交道，而且這也不是他第一次被鱷魚攻擊，在2013年曾差點失去右手，花了18個月才康復，但這件事並未澆滅他對鱷魚的喜愛，同時格拉齊亞尼也明白和野生動物相處始終會有風險，和伴侶坦然接受這次的截肢事件；至於攻擊格拉齊亞尼的鱷魚並未受傷，園方強調牠仍會以重要成員的身分，繼續待在鱷魚公園中。