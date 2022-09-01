夏天天氣炎熱，外出時若不多補充水分，一直處在高溫環境下，就很可能導致熱傷害。土耳其一名男子日前到海灘度假，未料返家3天後照鏡子，竟發現自己的頭部腫成2倍大，眼睛也像被人用拳頭揍過一樣腫了起來，男子就醫後判定為「熱水腫」，只是這種水腫通常發生在四肢，連醫生都直言他的狀況非常罕見。
根據《LADbible》報導，土耳其33歲男子阿克里（Caner Arik）日前到北部城市宗古爾達克（Zonguldak）的海邊玩，沒想到回家3天後，他照鏡子時發現自己的頭部腫成2倍大，且眼睛像是被拳頭毆打過一樣，五官呈現扭曲狀，阿克里嚇得急忙就醫，醫生檢查過後發現他的情況是由「熱水腫（Heat Oedema）」引起。
熱水腫是肢體皮下血管擴張，組織液積聚於四肢引起的腫脹，一般暴露在炎熱環境後的數天內會發生，但這種水腫極少發生在手、腳以外的部位，因此主治醫生霍卡吉（Hocagi）看到阿克里的頭也驚訝不已，直呼「我們以前也從未遇過這樣的病例。」
醫生進一步推測，阿克里在海邊度假時，頭上戴了一頂會阻礙血液循環的帽子，很可能就是造成他「頭部熱水腫」的主要原因。所幸輕度的熱水腫在幾天內就會自行復原，阿克里也已經返家休養。
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