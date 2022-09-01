夏天天氣炎熱，外出時若不多補充水分，一直處在高溫環境下，就很可能導致熱傷害。土耳其一名男子日前到海灘度假，未料返家3天後照鏡子，竟發現自己的頭部腫成2倍大，眼睛也像被人用拳頭揍過一樣腫了起來，男子就醫後判定為「熱水腫」，只是這種水腫通常發生在四肢，連醫生都直言他的狀況非常罕見。

Caner Arık, tatil için memleketi Zonguldak'ta gitti. Meteoroloji verilerine göre, nem oranının yüksek olduğu günlerde denize giden Arık, başında şişlik oluştuğunu fark etti. Doğruca hastaneye giden Arık, doktorun "Daha önce böyle bir vakayla karşılaşmadık" sözleriyle şoke oldu. — Sabah Gazetesi (@Sabah) August 29, 2022

根據《LADbible》報導，土耳其33歲男子阿克里（Caner Arik）日前到北部城市宗古爾達克（Zonguldak）的海邊玩，沒想到回家3天後，他照鏡子時發現自己的頭部腫成2倍大，且眼睛像是被拳頭毆打過一樣，五官呈現扭曲狀，阿克里嚇得急忙就醫，醫生檢查過後發現他的情況是由「熱水腫（Heat Oedema）」引起。

熱水腫是肢體皮下血管擴張，組織液積聚於四肢引起的腫脹，一般暴露在炎熱環境後的數天內會發生，但這種水腫極少發生在手、腳以外的部位，因此主治醫生霍卡吉（Hocagi）看到阿克里的頭也驚訝不已，直呼「我們以前也從未遇過這樣的病例。」

醫生進一步推測，阿克里在海邊度假時，頭上戴了一頂會阻礙血液循環的帽子，很可能就是造成他「頭部熱水腫」的主要原因。所幸輕度的熱水腫在幾天內就會自行復原，阿克里也已經返家休養。