非洲國家馬達加斯加近日發生一起恐怖事件，4名綁匪綁架一名白化症兒童後，將其殺害「煉藥材」，消息一出引爆當地民眾怒火，試圖闖進警局對嫌犯動私刑，警方為了控制秩序，被迫朝民眾開槍，最終導致19人死亡、21人受傷。

綜合外媒報導，事件發生於馬達加斯加首都安塔那那利佛（Antananarivo）以南約350公里處的伊孔戈（Ikongo），當地警方30日逮捕4名涉及綁架白化症兒童的嫌犯，消息一出，約有500位民眾持刀將警局團團包圍，希望警方交出綁匪。

警方起初動用催淚瓦斯驅散群眾，但成效不彰，最後只好開槍制止暴動人群，最終導致19人死亡，其中9人當場身亡，另有21人受傷，被送往當地醫院接受治療。目前發生暴動的伊孔戈已經恢復平靜，但警方為防萬一，仍增派警力加強戒備，除了向死者家屬致哀，也正對此事進行調查。

白化症是一種遺傳性先天疾病，患者缺乏色素細胞所製造的黑色素，然而非洲許多部落迷信白化症患者的身體部位能治病還能帶來好運，因此有心人士會綁架殺害白化症兒童，並交由巫醫砍下他們的四肢當作藥材，還有人相信白化症患者的骨頭內藏有黃金，甚至出現與白化症患者進行性行為能治療愛滋病的荒謬說法。