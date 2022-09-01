大陸江西上空近日出現一個不明飛行物，許多民眾都看見它拖著長長的尾巴，橫向劃過天空的景象，影片曝光後在網路上掀起討論，有人猜測它可能是人工降雨的炮彈，但當地氣象局出面否認，表示炮彈並不會橫飛，且一發射就會很快爆炸，和影片的狀況不相符。

根據《極目新聞》報導，8月27日江西南昌上空出現不明飛行物，有民眾在行經一座橋時，看見有一個拖著長長尾巴的白色不明物體，快速橫飛、劃過天空，他立刻拿出手機拍攝，在影片中可以聽到車上2人的對話，「那是什麼東西？衛星嗎？」，另一人則回答「不知道」。

影片曝光後在網路上引起熱議，不少人聲稱自己當時也在現場，同樣有看見不明飛行物飛過，「當天我也看到了這個東西，速度很快」；還有人猜測這很可能是人工降雨所使用的炮彈。

但南昌市氣象局工作人員在31日回應，事發當天雖然有進行人工降雨，但並不是在城區進行，且人工降雨的炮彈都是直線往天上飛的，發射後很快就會炸開，不會像影片中的飛行物一樣，出現持續橫著飛的情況；不過為了謹慎起見，他們還是將影片交給專家觀看，確認拍攝到的不明飛行物不是人工降雨的炮彈。

大陸天文科普領域專家虞駿則表示，根據飛行物的速度、天空明暗，能排除飛機雲或人造衛星，更有可能是某種在地球大氣層內飛行的飛行器。