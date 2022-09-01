清朝聖旨竟藏在民間！大陸河北邢台市平鄉縣文物人員進行調查時，在一戶農家發現清康熙三十六年頒發的聖旨，距今雖然已經325年，但聖旨保存仍很完整，聖旨上寫著漢文和滿文2種文字，歷史學家看了直呼，這道聖旨非常具有研究價值。

綜合陸媒報導，平鄉縣文物人員近日進行文物調查，在該縣河古廟鎮林兒村一戶農家，發現一道清朝康熙三十六年（西元1697年）頒發的誥封聖旨，材料是用「蠶絲」織成的錦帛，總長度為1.6公尺、寬0.3公尺，用漢文和滿文2種文字書寫。

在聖旨上可見，漢文楷書從右至左書寫，共19行、344個漢字，而滿文則是從左至右，共22行，滿漢兩文最後的年號落款處，都被印上紅色大印，大印文字由滿漢兩種組成，漢字則是篆體，儘管聖旨歷經325年，但保存仍相當完好，也讓工作人員驚呼。

平鄉縣文旅局副研究館員史清君提到，這一道聖旨為清代吏治和社會生活提供重要史料佐證，聖旨內容是褒獎時任江西廣信府興安縣知縣賈汝楫的政績，更表彰他的父母教子有方，賈汝楫在清康熙三十四年（西元1695年）擔任江西廣信府興安縣知縣，任職5年，治理能力佳，不過他在康熙三十九年（西元1700年）因病過世。