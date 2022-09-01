Miu是一隻被放在夜市麻將賓果檯邊當贈品的米格魯，媽麻逛夜市經過時不忍，花錢將牠買下，共同生活了6年，牠很黏媽麻，都跟媽麻一起睡，但媽麻要嫁人了，婆家不准養狗，只好將Miu寄放在娘家，跟另一隻小丸子一起被娘家媽媽養在後院。

她想等哪天有能力買房時，一定要將Miu接回，但沒想到一晃眼10年已過，Miu從小姑娘變成有點失智的老奶奶了，先生依然不屬於汪星族，為了將Miu接回，她鬧了幾次家庭革命，甚至還一度帶著Miu離家出走，但沒想到團圓的日子才一年半，Miu就被診斷出罹患心絲蟲跟糖尿病，從確診到離開快到她措手不及，只有短短不到2周。

媽麻強忍思念，在Miu過世1年後才來預約，因為篤信基督的她，不知道該不該做寵物溝通，但最後還是想試試看，結果媽麻非常欣慰Miu在那邊不孤單，以前同住的小丸子有幾次將Miu耳朵咬到撕裂傷，讓娘家媽媽必須急叩媽麻帶Miu去看醫生，沒想到先走一步的小丸子現在願意在動物天堂照顧牠。

溝通後發現，原來小丸子是愛Miu的，咬耳朵只是Miu的苦肉計，「雖然牠咬我好痛， 但只要我受傷， 就可以得到一點媽麻的關心， 我就知道媽麻還在乎我，我就跟小丸子說， 你咬，沒關係，快點咬我」。媽麻難過地承認，嫁人生小孩後，的確沒有多少心力回去看Miu，尤其小孩子都怕狗，所以就算回娘家了，也沒有辦法再像以前那樣互動，「我一度以為媽麻不要我了。」

媽麻後悔太晚將Miu接回，也怪自己警覺性不夠，最後一天清晨，Miu唉了一聲後噴出「黃金」，事後回想這是時間已到的意思，但不知情的媽麻把牠送到醫院，就趕著去工作，離開時看到Miu望了馬麻一眼，4個小時後Miu就離開了，這一眼媽麻無法忘懷，即使已經過了1年，媽麻依然很想知道當時的Miu是不是有話要說。

Miu說，「那一眼是阿Miu回報媽麻在相遇時的那一眼，因為你挑中了我，我才知道自己是有價值的」、「那一眼還要謝謝媽麻，最後盡全力的愛我，把我曾經失去的愛通通幫我補回來」。Miu走後，媽麻從汪星人成為喵星人，才療癒了自己喪汪的心，Miu在天堂都看在眼裡，牠很高興媽麻不用再因為愛狗而愛得那麼辛苦，牠希望媽麻盡量享受當下，跟全家人一起快樂當個喵星族。