世界上真的無奇不有！大陸遼寧近日捕抓到4隻金黃色的蚊子，品種為「黃色軻蚊」，過去在當地從未見過，屬於首次發現。照片曝光後，許多網友都大呼神奇，開玩笑地說「金蚊子能提煉出黃金嗎？」

根據《四川觀察》報導，遼寧省大連市的海關在8月29日進行口岸病媒生物調查時，捕捉到4隻金色的蚊子，從曝光的照片可以看到，蚊子全身都呈現金黃色，只有頭部和腹部斑點是黑色，報導稱過去在遼寧從未見過這個種類的蚊子，屬於第一次捕獲。

據了解，這次捕捉到的金色蚊子品種為「黃色軻蚊」，牠們不會吸人血，外表特徵包含中胸有盾片、翅膀和腹部呈現黃色或金黃色，足股節處具有深棕色端環。黃色軻蚊主要活動範圍在大陸河南、山東、浙江等省份，至於這次「北上」的原因仍不得而知；此外黃色軻蚊還分布在印度、印尼、日本、菲律賓、馬來西亞等國家，幼蟲會在蘆葦塘孳生，成蚊則容易在蘆葦叢和草叢中捕獲。

新聞曝光後，網友都覺得神奇不已，紛紛留言，「好像油炸過的蚊子，看起來很酥脆」、「被這種蚊子叮了，會不會長一個金色的包」、「金色蚊子能不吸血改吸脂肪嗎？」、「金蚊子咬人嗎？」、「能不能提取黃金？」、「好傢伙，蚊子都開始鍍金了」。