許多人一看到青椒就臉色大變，尤其是它獨特的氣味讓人避之唯恐不及，沒想到就連烏龜也無法接受。日本一隻烏龜吃青椒的影片近日在網路上瘋傳，只見牠一口咬下青椒後突然仰天狂嘔，厭惡表情引起不少網友共鳴，直呼「太傳神了！」

位於日本三重縣的道路驛站紀寶町海龜公園（道の駅紀宝町ウミガメ公園）日前在官方推特上傳一段影片，畫面中可見，園內一隻烏龜一口咬下青椒後，先是愣了一下，似乎是被青椒猛烈的氣味給嚇到了，緊接著馬上仰頭狂嘔，似乎努力的想把嘴裡的青椒吐出。

雖然烏龜並沒有發出任何聲響，但是一臉嫌棄的表情就像在說「這是什麼噁心的東西」，超生動的爆笑反應在短短10天已經累積逾64萬觀看次數，網友們紛紛留言回應「就說青椒很噁心了，連烏龜都認證」、「牠表情太傳神了吧」、「烏龜：什麼難吃的東西嘔嘔嘔」。

對此，園方表示，這些印度星龜平時吃的都是綠色蔬菜和水果，第一次吃到農民送來的青椒似乎有點衝擊，但影片中的烏龜吃了第一口青椒之後就接受了，後續也把青椒全部吃光，讓飼育員不禁打趣笑說「看來牠已經朝著懂得青椒美味的大人邁進了一步」。