夏天天氣炎熱，是蛇類頻繁出沒的季節。近日一段影片在印度網路瘋傳，畫面中一名女子在室外睡午覺，未料竟有一條眼鏡蛇爬到她的背上，和她「同床共枕」，女子雖然受到驚嚇，仍躺在原位不敢動彈，所幸幾分鐘後，這條眼鏡蛇就主動離開，沒有對她造成任何傷害。

When this happens, what would be your reaction??



For information, the snake moved away after few minutes without out causing any harm…

(As received from a colleague) pic.twitter.com/N9OHY3AFqA — Susanta Nanda IFS (@susantananda3) August 28, 2022

根據《India TV》報導，印度林務局官員南達（Susanta Nanda）在推特分享一段影片，畫面中可見一位女子側身躺在室外的木床上休息，然而下秒就有一條眼鏡蛇默默地爬上來、趴在她的背上，高舉著頭看向遠方，一旁的小牛見狀，好奇地想湊近觀察，而女子則被嚇得躺在原處，動也不敢動。

南達在推文中補充，這條眼鏡蛇在幾分鐘後就主動離開，沒有對女子造成任何傷害；儘管如此，這驚悚的畫面還是讓人冷汗直流，忍不住替影片中的女子感到緊張，南達也好奇發問，「當發生這種狀況的時候，你會有什麼反應？」

影片發布之後立刻引起熱議，截至目前為止觀看次數已經超過6.5萬，網友們看完後都嚇壞了，也有人稱讚女子臨危不亂的反應，「這位女士做得很好，雖然她可能害怕到狂冒冷汗，但沒有驚慌，沒有做任何反應讓蛇感到威脅」、「最好的反應就是完全不反應」、「蛇比人類更害怕，牠們通常不會隨意攻擊，除非感受到威脅，如果可以的話，遇到類似的事情最好悄悄走開或待在原地別動。」