美國一名男子在修剪檸檬樹時，意外剪破一個蜂巢，導致遭遇非洲殺人蜂包圍攻擊，他全身被螫了至少2萬下，還吞下多達30隻的蜜蜂，傷勢非常嚴重，所幸在醫生的治療過後，已經將他體內的蜜蜂全數取出，他也從原本的昏迷狀態甦醒。

Ohio man placed in coma after being stung by bees 20,000 times https://t.co/nrTdzzIGjo pic.twitter.com/BC6CbTizFu — New York Post (@nypost) September 1, 2022

根據《紐約郵報》報導，俄亥俄州20歲男子奧斯汀（Austin Bellamy）日前修剪檸檬樹時，不小心剪開一個蜂巢，裡面數千隻非洲殺人蜂蜂湧而出，迅速聚集、圍繞在他的頭部、頸部和肩膀周圍攻擊，奧斯汀嚇得大喊「救命！救救我」，當時他的祖母菲莉絲（Phyllis Edwards）和叔叔達斯汀（Dustin Edwards）就站在樹下目擊整個過程，「他的頭看起來就像被蓋上一件黑色毯子，一直延伸到肩膀、手臂」。

達斯汀表示，他想要爬上梯子解救奧斯丁，卻無法接近，因為他自己也慘遭殺人蜂包圍攻擊。最終是消防員接獲通報後，將奧斯汀從樹上救下，並將他送往醫院急救，據了解奧斯汀全身至少被殺人蜂螫了2萬下，甚至還不小心吞了30隻殺人蜂，醫生花了2天的時間，才把全部的殺人蜂都取出。

但因為奧斯汀的傷勢太過嚴重，所以醫生一度讓他處於人工昏迷狀態，目前奧斯汀已經在昨日（8/31）甦醒，只是仍需住院治療，醫生也相信他未來能夠完全康復。