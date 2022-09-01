大陸山西一名陳姓男子從小習武，苦練了好幾年，總算練成輕功，不僅可以踩水而過、踩氣球不破，還能徒手攀上2層樓高的城牆，期間他將影片PO網求關注，沒想到不紅就算了，還被警方盯上，要陳男到派出所備案，原因讓他哭笑不得。

根據網路上瘋傳的影片可見，一張長椅上擺著3盆水，而陳男在一躍而起之後，以腳尖輕點水面的方式，迅速完成猶如蜻蜓點水般的「水上漂」技能。畫面一轉，陳男將氣球綁在塑膠椅上，接著腳踩數顆氣球前進，完成後氣球也完好無損。

除此之外，陳男還能腳踏欄杆，以迅雷不及掩耳的速度踩著牆壁，直接翻身上牆，動作俐落，沒有拖泥帶水。不過最讓他哭笑不得的是，原本是希望影片PO網後能獲得廣大網友關注，沒想到不紅就算了，還被警方盯上，「他們把我叫去，還給我備了案」。

據悉，當地一些身懷絕技的人員都會被要求去派出所備案，例如開鎖專家或是擁有特異功能的人士等，原因有二，首先是發生案件後可以迅速排查，其次是警方碰上複雜難解的奇案時，可以藉由這些擁有特殊技能的人員協助辦案。