常看清宮劇的人就會發現，裡面的后宮嬪妃幾乎都穿著「花盆鞋」，但這種鞋子看起來難穿又不好走路，為何她們會喜歡穿呢？其實背後藏有3個原因，包含修飾大腳、讓走路姿態更端莊，以及最重要的一點，就是能彰顯自己的身分地位。

根據大陸《國家人文歷史》雜誌報導，「花盆鞋」屬於高底鞋的一種，而高底鞋根據底部形狀的不同，還包含「馬蹄鞋」和「元寶鞋」，雖然高底鞋出現的具體時間，並沒有確切的文字記載，但可以知道的是，高底鞋並不是自清朝建立就存在，反而到中晚期才逐漸流行起來。

滿清入關之前，漢人女性已有裹小腳的風俗，但滿人女性沒有，儘管當時清朝政府對於漢文化不排斥，卻明令禁止女性再纏足，然而執行效果不彰、屢禁不止，對於小腳的崇拜也有越演越烈的趨勢，甚至影響到沒有纏足習俗的滿人，這時高底鞋的出現，正好就能解決她們「大腳」的困擾。

清初文人李漁在《閒情偶寄》中寫道，高底鞋可以「使小者愈小，瘦者愈瘦」、「足之大者，往往以此藏拙」，因為穿上高底鞋再搭配當時長及腳踝的服飾，女性一站起來，就只能看見鞋子細窄的底部，產生「小腳」的錯覺，也是因為這個原因，才讓高底鞋越來越流行。

不過穿上高底鞋，走起路來非常不方便，為何仍深受清朝女性愛戴呢？學界普遍認為，高底鞋的出現是為了調節女性身材比例，顯得更加修長挺拔，而高底鞋難穿，才更能考驗人的儀態，需要收腹挺胸、步履緩慢才能正常行走，讓女性走路姿態更加端莊。

同時也因為高底鞋難穿，未經過儀態訓練、每天需勞動幹活的平民百姓根本不能穿，因此高底鞋多見於宮廷，尤其是皇室貴族女子，比起鞋子它更像是身份和地位的象徵，有些人為了更加彰顯自己的地位，還會在鞋子底部加上各種裝飾，像慈禧太后就有一雙鑲有珍珠、寶石、璞玉、翡翠等珍貴飾物的高底鞋。