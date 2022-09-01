古代太監又稱作宦官，大多因為家庭貧困，才會入宮伺候皇家貴族，不過因為會近距離接觸后妃，所以必須接受閹割手術，以保護皇室血脈。然而相較於其他朝代，唐代太監娶妻納妾的風氣十分盛行，甚至可說是空前絕後，背後原因很現實。

根據《搜狐網》報導，唐代太監娶妻相當講究，首先，他們很重視女方門第，在碑誌資料中，有許多關於宦官炫耀妻族門第如何高貴顯赫的記載。其次是重視女方的德性、年齡，墓誌中記述女子出嫁時，多為15歲左右，由此可見，太監娶妻並非草草了事，而是設立了許多標準。

至於唐代太監之所以盛行娶妻納妾，背後有5大原因，第一，唐代是個開放性很強的朝代，就連皇帝對太監娶妻一事也不排斥，例如李輔國娶元氏為妻時，就是唐肅宗做的媒。第二，太監雖然身體上有缺陷，但可以藉由娶妻得到成家的滿足感。第三，即便在「不孝有三，無後為大」的傳統壓力下，也能通過娶妻繼而收養子女，達到形式上的傳宗接代。

第四，唐代太監多半比較強悍，他們能參與決策或控制軍權、兼併土地，甚至直接操控皇帝的廢立，凡是文武官員擁有的權力，他們也極力爭取到底，例如娶妻成家。最後，也是最現實的一點，那就是能透過娶妻嫁女，與其他家族聯姻，謀求政治上的歷久不衰。