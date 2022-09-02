一名30歲女子日前在美國知名論壇網站「Reddit」發文指出，她和大2歲的男友進行了DNA檢測，沒想到結果讓她感到晴天霹靂，崩潰直呼「我剛剛發現我已經和親哥哥交往了6年！」

根據《每日星報》報導，原PO是直到高中才知道自己被現在的家庭收養，男友同樣也是收養身分，兩人因為擁有相似的背景，因此很快就拉近距離進而相戀，她坦言「我從來沒遇過這麼吸引我的人」。

原PO分享和男友從性愛到慶祝交往周年紀念日的瑣事，並表示兩人無所不談，對方的存在讓她感到前所未有的自在，沒想到進行DNA檢測後卻發現，男友竟然是她的親哥哥，讓她崩潰得想重新測試，所以暫時尚未告知男友，只希望結果有誤，因為男友是她此生摯愛。另一方面，她又想到很多人都說兩人長得很像，似乎也不是完全沒道理。

貼文一出後震驚無數網友，紛紛留言直呼「世界上70億人口的機率是多少」，但也有人出言緩頰「這不是你們的錯，但你們不能在一起」，只能說是造化弄人。