現代人生活步調緊湊，為了節省時間，許多商家在手寫明細時，會比較凌亂，或是以同業間熟知的術語替代。日前就有一名來自台東的女網友，分享一張菜商手寫的報帳單，不過照片曝光後，眾人全被品項上所寫的「一條人人」給看傻了，所幸不久就有專業網友解答，指出這是老一輩的說法。

原PO今（2日）在臉書社團《爆廢公社公開版》PO出一張報帳單，只見上頭寫著「青菜3把、人人1條」，讓原PO打趣笑說「菜商好隨興啊，報帳品項這樣開…還好看得懂！」

照片曝光後，不少人被「人人」給搞糊塗了，紛紛留言狂猜「人人=肉肉？」、「所以是人人有份的意思嗎」、「人人1條，是多少人呢」、「人人被賣掉了嗎」；還有人歪樓指出「這字跡比我寫的還好看」、「這個字比很多人好看很多」、「這還算看的懂，我們家菜商跟畫符一樣，問他結果他自己也看不懂」。

另外也有知情網友解答，雖然紅蘿蔔的台語是「âng-tshài-thâu」，不過老一輩會用日文「にんじん」（Ninjin）來稱呼，「老人家那一輩在市場上都如此叫」、「我公公也是這麼叫紅蘿蔔的」、「我們這邊紅蘿蔔都寫紅K（carrot），白蘿蔔就寫白K」、「看懂的人應該都45歲以上了」。