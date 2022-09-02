鄭和前後七次下西洋，歷時長達28年之久，是歷史上最大規模的海上長征，也是舉世聞名的航海壯舉，光是航程就能繞地球3圈，不僅宣揚明代國威，還帶回不少西洋寶物。不過外界不解，為何鄭和下西洋不帶年輕女子，清一色全是老婦和產婆？其實背後隱藏著大智慧。

根據《搜狐網》報導，鄭和下西洋的船隊規模是哥倫布的10倍，他率領2萬多人、200多艘船隻、無以計數的武器糧食和金銀珠寶，浩浩蕩蕩出海，造訪了30多個國家，而船員大多是青壯年，但鄭和卻從來不帶年輕女子上船，背後主因跟封建迷信有關，當時人們認為「女人屬陰，男人屬陽」，加上生理期的特殊性，「見紅」容易沖犯煞氣，因此認為女人上船對航行十分不利。

不過鄭和之所以帶上一群老婦和產婆，原因有二，首先，這些老婦都是經過精心挑選，特別擅長女紅，試想遠航期間若是帶上大量衣服的話，勢必會占用大量空間，而老婦們最主要的工作就是幫忙船上官兵們縫補衣服，畢竟鄭和下西洋有一部份是為了宣揚國威，若是穿著破爛衣服，有礙國家形象。再者，老婦們都已經停經，不受月事影響，也就不會有沖煞的問題。另一方面，某種程度上來說，船員們也不會因為男女感情問題而影響公事。

第二點，有鑑於當時很多國家的醫療技術落後，許多婦女在生產時面臨了極高的死亡率，鄭和在訪問這些國家時，就會讓產婆幫助當地孕婦分娩，並順勢推廣明代的醫療技能，此舉果然成功獲得了許多地方居民推崇。