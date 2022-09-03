老鼠喜歡咬東西，身上還可能帶有傳染疾病，因此不少人看到老鼠，都是選擇直接撲殺。日前一名網友抓到一隻巨大灰鼠，在網路上PO文表示要馬上處理掉，但眼尖網友發現，灰鼠的嘴巴非常長，與普通的老鼠不同，曝牠的真實身分急求情。

錢鼠並非齧齒類動物，主要吃蚯蚓、蠕蟲、昆蟲、植物種子及人類廚餘。(圖翻攝自臉書/爆廢公社)

一名網友在《爆廢公社》分享影片，表示自己活捉抓到一隻灰色大老鼠，並將牠裝進透明魚缸內，決定隔天一早就要處理掉，影片中可見，灰色老鼠慌張地在魚缸裡亂竄，但牠的嘴部卻異常的長，與普通的老鼠有些不同，在網路上引發討論。

不少網友看了表示，這不是普通的老鼠，而是民俗說法中帶財的「錢鼠」，「鼻子比較長的是錢鼠，身上比較臭，跟一般過街老鼠不一樣，也比較少看到，以前在工廠當學徒，老一輩師父抓到會野放到草叢」、「錢鼠會吃蟑螂，跟牠和平共處吧」、「這好像是錢鼠，依照民間信仰傳說，牠好像是吉祥物，希望原PO不要傷害牠」。

根據《國立台灣博物館》介紹，臭鼩也就是俗稱的錢鼠、家鼩，受干擾時會發出短又尖的叫聲，類似錢幣落地的聲音，因此被稱作錢鼠，是臺灣原生食蟲目中體型最大的一種，頭體長約11至15公分，背部呈現灰黑色，腹部則是淡灰色，吻部尖長，與齧齒類的老鼠不同，沒有不斷生長的尖牙，屬於雜食性，但以動物為主，包括蚯蚓、蠕蟲、昆蟲、植物種子及人類廚餘，在台灣民間習俗認為，錢鼠能帶來財運，因此遇到時通常都不會殺害。