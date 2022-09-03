孩子若是長不高，家長都會非常擔心，但有時成長緩慢，其實與生活作息有關。大陸一名10歲男童身高僅110公分，比同齡的孩子還要矮，家長趕緊帶他到醫院做檢查，發現他的骨齡僅6歲，經過一系列檢查後，才得知男童並非先天因素導致，而是受睡覺習慣所害。

根據陸媒報導，一名10歲男童僅110公分，由於身高過於矮小，家人連忙帶他到鄭州大學第一附屬醫院問診，主治醫師霍玉峰看到男童後，起初還誤以為他只有5、6歲，進行檢查後發現，男童骨齡發育比同齡人慢了足足4年，所以他的身高才會比別人矮。

霍玉峰醫師提到，男童骨齡異常並非先天因素導致，發現他有「晚睡」與「開燈睡覺」的習慣，研判男童受這2原因影響，導致他體內的「褪黑激素」分泌過少，使男童難以進入深度睡眠，不容易入睡形成惡性循環，造成越來越晚睡的狀況，褪黑激素不足讓人難以熟睡，就會影響到生長激素。

霍玉峰醫師表示，現代人經常使用3C產品，就連睡前也要看手機，晚上一滑就到半夜，逐漸養成晚睡的習慣，小孩也會受到影響，短期開燈睡覺，可能會導致兒童骨骼發育延後，骨齡比實際年齡還小，假若長期開燈睡覺，可能會導致孩子性發育早熟，甚至是骨齡提前閉合，提醒家長要幫助孩子養成睡眠的好習慣，若發現孩子發育期出現異常，一定要及早就醫。