大陸蘇州一對夫妻4年前，在杭州臨安的青山湖科技城買下一間房，作為投資的用途，近期才打算出售，一日到臨安查看房子，了解市場行情，豈料一進到屋內後傻眼，原本的毛胚新房被隔成4間，裡面還住著8個人，一問之下才知道是鄰居搞得鬼。

綜合陸媒報導，潘姓男子與妻子是浙江台州人，之後搬到蘇州做生意，2018年，夫妻倆在臨安青山湖科技城，以1.7萬人民幣的單價，買下一間位於13樓的新房，約32.67坪，主要用於投資，近日打算出售，因此到臨安查看房子，並了解市場行情。

潘姓男子提到，當時他們進到社區後，發現自家的毛胚屋外，竟被裝上好幾台冷氣室外機，讓他們非常困惑，輸入密碼想進屋時，卻發現打不開門，只好請社區物業來幫忙，「門開了，發現裡面住了7、8個人，我自己都慌了，這是不是我家？」。

潘姓男子詢問得知，住戶向一名王姓房東租到房子，豈料聯繫王姓房東後，發現他只是二房東，他從另名潘姓房東拿到該屋的6年租房權，他還自掏腰包花8萬元人民幣（約新台幣35.5萬）裝潢，而該名潘姓房東其實是住在同棟的12樓住戶。

27歲潘姓房東與潘姓夫妻是同鄉，先前從事房產銷售工作而結識潘姓夫妻，就算他離職了，依舊與夫妻倆保持聯繫，討論杭州的房價，由於他平時開銷大，得知潘姓夫妻的房子閒置，因此就動起歪腦筋，2021年12月，得知他們有意出售房子，因此假裝好心幫忙賣房，但其實是為了獲取夫妻倆的身分與房產訊息。

潘姓房東偽造《委託書》，並聲稱自己是潘姓夫妻的親戚，受委託出租房子，為了不讓潘姓夫妻起疑，還謊稱受到疫情影響，房價行情並不好，還囑咐他們疫情期間別過去看屋，豈料潘姓夫妻近日到杭州辦事，順道查看房子，離譜事件才曝光，而潘姓房東坦承犯案，被因涉嫌詐騙移送法辦。