現代使用的器具，一開始發明時的用途，可能與如今不同，例如風箏原本是用於戰事，之後卻演變成休閒娛樂，另外，主婦燙衣服所用的熨斗，最初是商紂王命人發明出來的刑具，沒想到演變成熨燙衣物的工具，從漢朝開始，成為家用器具之一。

根據微博《國家人文歷史》指出，古代時就已出現熨斗的雛型，在《淮南子》記載「炮烙生乎熱鬥」，最早歷史可溯至商代，商紂王命人發明「熨燙肌膚」的刑具，之後逐漸演變成熨燙衣物的工具，到了兩漢時期，開始成為貴族的生活用品。

在兩漢時期，人們會在熨斗的盆腹中加入炭火，並手執柄端，透過盆底熨燙衣物，到了魏晉後，熨斗的使用更加普及，不僅皇室貴族使用，百姓也經常用此熨燙衣物，唐朝詩人王建曾在詩詞《搗衣曲》，描寫貧苦女子使用熨斗的情景，「沖頭熨斗貼兩頭，與郎裁作迎寒裘」，可見熨斗在當時非常普遍。

直至宋元時期，熨斗的樣式出現轉變，越來越接近現代的船型，而且用途更加廣泛，不只局限於熨衣，還用來熨紙、護書及熏香等，熨斗還被引申出忠心、平定的含義，據《隋書‧李渾傳》記載，原北周將領李穆擁護楊堅起兵時，為了表示自己的效忠之心，他讓兒子李渾帶熨斗見楊堅，以熨斗象徵楊堅能平定天下，也表明自己的忠心。

現代熨斗。(圖/達志影像)

而目前最早出土的熨斗實物時代，可追溯至公元前400年至前250年，約為戰國時期，除此之外，西漢前期的貴族墓葬中，不僅出土鍪、樽、盤、杯、釜等日用器物，其中還包含熨斗，西漢中期的茂陵1號無名冢就發現「陽信家熨銚」，另外帶有「熨斗」二字的器物，最早出現在西漢晚期長沙湯家嶺1號墓的銅熨斗，此墓年代介於漢宣帝、漢元帝時期。