While introducing a top story during a recording of Global National, anchor Farah Nasser suddenly stopped mid-read to clear her throat after she says she swallowed a fly, but quickly continued without a sweat.



Also see: https://t.co/RCw1drMdni pic.twitter.com/W2VYmdFarx — Globalnews.ca (@globalnews) August 30, 2022

新聞主播無論遇到什麼突發狀況，都必須鎮定以對，展現專業的一面，不過加拿大一名女主播在播報新聞時，攝影棚突然飛來一隻蒼蠅，還不偏不倚的直接闖入她的喉嚨，導致她只能硬著頭皮將蒼蠅吞下肚，畫面曝光不少人大讚她敬業。

綜合外媒報導，加拿大女主播納塞（Farah Nasser）日前播報新聞時，攝影棚突然飛來一隻蒼蠅，當時她正在播報巴基斯坦的極端氣候，講到一半突然緊閉雙唇、眉頭深鎖，像是被什麼東西卡住喉嚨，但是為了不影響播報，她只好強忍不適，一臉痛苦的將異物嚥下，並繼續完成播報，讓人好奇究竟發生了什麼事。

事後納塞在推特還原事情真相，原來她在播報過程中，突然有一隻蒼蠅不偏不倚飛進嘴哩，還卡在了她的喉嚨，因為蒼蠅很小，鏡頭上根本看不出來，最後只能硬著頭皮，跟著口水將蒼蠅生吞下肚。

消息一出，不少人大讚納塞敬業，她在接受媒體採訪時透露，「當時還感覺得到蒼蠅在喉嚨裡拍翅」，而這種感覺讓她難以忘記，「這真是太噁心了！即使已經過了好幾天，我仍感覺那隻蒼蠅還在我的腸胃裡。」