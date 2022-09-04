泰國一名女網友透露，家中天花板經常傳出詭異聲響，原以為是老鼠在亂竄，沒想到日前天花板突然破洞，還掉出一隻有著尖銳指甲的黑手，於是便拿起手機蒐證，不料過程中大黑手還突然抽動，嚇得她情緒崩潰。經追查發現，原來是一隻重達50公斤的巨蜥，壯碩身形猶如「哥吉拉」。

泰國女網友吉吉（Jeejee）日前在抖音（TikTok）帳號「@Jeejeerussarinwongsuriya」PO出一段影片，指出自家天花板經常傳出怪聲，家人一致認為是老鼠在亂竄，沒想到後來天花板卻逐漸塌陷，甚至因為承受不住重量，破了一個大洞，還掉出一隻有著尖銳指甲，宛如「鬼手」般的大黑手，把眾人全嚇壞了。

事發當下吉吉立刻拿出手機拍攝，沒想到黑色大手還突然抽動一下，撥掉一大塊天花板，恐怖畫面讓人看了膽顫心驚。另一部影片則顯示，同樣的天花板洞口，出現一條尾巴，眾人仔細一看才驚覺，原來天花板上藏著一隻重達50公斤的巨蜥。

事後吉吉打電話請人幫忙抓捕巨蜥，但巨蜥卻趁著這段時間逃逸無蹤，她推測巨蜥應該是從管線爬上去的，但尚不清楚確切動線。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「還以為是大白天鬧鬼了」、「如果不看留言，我真的會覺得是人的手」、「天花板碎片掉下來時，我也跟著尖叫」、「天啊！到底是怎麼上去的」。