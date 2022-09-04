大陸安徽上月底驚傳一起殺妻埋屍案，張男15年前與楊姓妻子發生口角後，憤而將其殺害，並埋在自家後院，甚至在埋屍地點蓋了一棟3層樓房「鎮壓」亡妻，對外則謊稱妻子與人私奔，楊女弟弟驚覺事情有異，十幾年來為了姊姊的事情不斷奔走，直到警方介入，才總算將張男繩之以法。

綜合陸媒報導，死者楊女是安徽省霍邱縣朱港鄉人，1995年和張男相戀，不久就回到張男老家安徽省界首市代橋鎮結婚，並育有一子。不過婚後楊女發現，一旦與公婆有矛盾，丈夫都會向著父母，兩人經常為此起爭執，甚至拳腳相向。2007年5月，楊女打電話向娘家告狀，哭訴日子過得艱難，不僅經常被公婆找麻煩，與丈夫感情也不融洽。

不過楊女雙親認為，女兒家庭的矛盾問題，娘家不便干涉，只能口頭安慰對方，不料這竟是楊女最後一次的聯繫。由於長達2個月時間，娘家人遲遲聯絡不上楊女，便到女婿家中找人。沒想到楊家雙親抵達後，張男先是謊稱楊女到上海探望弟弟，接著又說妻子與人私奔，令楊家人心生疑慮。

楊女家人擔心楊女可能遭遇不測，便到附近警局報案，但苦於缺乏證據，最後不了了之。不過楊家人15年來從未放棄尋找楊女下落，多次向警察機關「申冤告狀」，今年1月總算迎來轉機，安徽省省長王清憲得知後，要求有關部門成立專案小組，經過長時間的深入走訪，張男總算在7月21日如實交代15年前殺害妻子並將屍體埋在老家後院，而該地點於2016年蓋了一棟3層樓高的房子，租給別人開超市。

楊女弟弟楊鋼指出，在這棟新蓋大樓的房子後院，張家人用鐵桶栽種了不少帶刺的仙人掌，挖掘屍體當天，警方不僅在鐵桶下方挖出了紅布條，周圍還有燃燒的香灰餘燼，疑似是為了鎮壓楊女，至於具體的案件細節仍有待警方進一步偵查。