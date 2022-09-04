孕育新生命相當不容易，大陸湖南就有一名懷著雙胞胎的女子被肚子裡的胎兒折騰到不行，從她曬出懷孕時的超音波影片可見，雙胞胎兒子不斷在孕肚裡出拳互踹，沒想到出生後身上竟然出現像是「瘀青」的胎記，讓她不禁打趣笑說「你們自己出生就有的，長大可別怪媽媽！」

綜合陸媒報導，湖南一名雙寶媽日前PO出一段懷胎時的超音波影片，只見雙胞胎兒子在孕肚裡出拳互踹，連帶媽媽的肚子也出現明顯起伏，有趣的是，雙胞胎出生後，身上竟然出現多處「瘀青」，頭上還有一道疤痕。媽媽見狀後坦承，兄弟兩人出生後同樣相愛相殺，不禁打趣笑說「這些印記可是你們自己出生就有的，長大可別怪媽媽！」

影片曝光後網友全笑翻了，紛紛留言回應「這是在爭老大嗎？誰第一個出去誰就是老大」、「這兩個梁子結得早了」、「打得相當激烈啊」、「這種打法，媽媽每天肚子痛」、「從小就有領土意識」；還有人開玩笑表示，「原來胎記就是這樣來的」。

對此，微博帳號「婦產科的陳大夫」解釋，大部分雙胞胎在孕肚裡根本接觸不到，因為同處於一個羊膜囊中長大的單卵雙胎很少，在單卵雙胎中佔不到1％，「雙胎連接觸都接觸不到，就更別提打架了」。再者，胎兒其實無法控制自己的手腳，那些伸展行為其實都是無意識的，加上有羊水緩衝，其實無法造成實質傷害，因此「打架」一說其實有誤。

另外，台灣小兒科醫師柳雱邁也在臉書粉專PO文指出，雙胞胎身上的灰藍色斑塊並非互毆造成的瘀青，而是新生兒常見的良性胎記「蒙古斑」，3歲至5歲前會慢慢變淡，最晚青春期會消退，很少延續到成人。